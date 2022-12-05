Возвращаются к графикам: в Днепре и области действуют стабилизационные отключения

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком можно здесь.
Однако ситуация в энергосистеме остается сложной.
Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше, – отметили энергетики.
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