Возвращаются к графикам: в Днепре и области действуют стабилизационные отключения

Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше, – отметили энергетики.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком можно здесь.

Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.

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