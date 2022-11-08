Возрождение “Мрії”: Украина начала строить новый самолет Ан-225

Он станет заменой легендарного борта, который был уничтожен российскими оккупантами в Гостомеле в начале вторжения.
Об этом пишут украинские СМИ.
Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, — рассказал генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов.
В настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца, уточняют в ГП.
Стоимость постройки самолета оценивается минимум в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано. С поиском финансирования на покрытие расходов должен помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле. Раньше туда часто летал уничтоженный Ан-225. Кроме того, именно там временно базируется авиакомпания «Антонова».
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