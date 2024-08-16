Возникло несколько пожаров: в ОВА прокомментировали взрывы в Днепре, звучавшие днем ​​16 августа

В пятницу, 16 августа, жители Днепра не раз слышали звуки взрывов.
По информации от руководителя ОВА Сергея Лысака, защитники неба сбили над областью 2 вражеских ракеты.
Спасибо ПВК «Схід» за работу, — прокомментировал Лысак.
Впрочем, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших.
От артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Мароганецкая общины.
Повреждена инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто.
Люди не пострадали.
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