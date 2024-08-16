Возникло несколько пожаров: в ОВА прокомментировали взрывы в Днепре, звучавшие днем ​​16 августа

Впрочем, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Гужевая переправа и трамвайные рельсы: необычные факты о мосте на Монастырский остров в Днепре До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся. 3 просмотров

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