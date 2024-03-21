Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня, 21 марта, в Днепре на улице Михаила Коцюбинского, возле ТЦ «Новый Центр», произошла смертельная авария. Там Volkswagen сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно, пешеход перебегал дорогу на «красный» сигнал светофора.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Также отмечается, что было затруднено движение в направлении Центрального моста.
Видео момента ДТП — 18+:
Напомним, ранее мы писали: масштабное ДТП на Днепропетровщине с 5 погибшими и 12 пострадавшими: водителю микроавтобуса сообщили о подозрении.
Читайте также:
Автор:
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал…
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.
В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков,…
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.
В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.
В Днепре научат рисовать на воде.
Полицейские открыли уголовное производство!
Нардеп подготовил законопроект, которым собираются регулировать Telegram.
В Каменском не переименуют некоторые улицы, названные в честь некоторых советских деятелей.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!