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Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня 15:03
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Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.

Новости Днепра про Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня, 21 марта, в Днепре на улице Михаила Коцюбинского, возле ТЦ «Новый Центр», произошла смертельная авария. Там Volkswagen сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, пешеход перебегал дорогу на «красный» сигнал светофора.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про Возле ТЦ «Новый Центр» в Днепре автомобиль насмерть сбил мужчину

Также отмечается, что было затруднено движение в направлении Центрального моста.

Видео момента ДТП — 18+:

Напомним, ранее мы писали: масштабное ДТП на Днепропетровщине с 5 погибшими и 12 пострадавшими: водителю микроавтобуса сообщили о подозрении.

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