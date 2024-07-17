Возле мяса летают мухи: в Днепре в одном из АТБ портятся продукты из-за отключения света

Больше всего от отключений света страдают мясо и молочные продукты, которые должны быть в холодильниках. Когда выключают электроэнергию, холодильные камеры в магазинах размерзаются. Работники пытаются как-то спасти продукты и накрывают их картоном. Но из-за длительного отсутствия света, это не помогает.
Испорченное мясо и молочку заметили в одном из днепровских АТБ, у которого нет генератора. Там возле скоропортящихся продуктов летали мухи. Также из-за жары тают шоколадные изделия. Видеодоказательствами поделились днепряне. Их публиковали в местных телеграмм-каналах.
Кроме этого, в некоторых АТБ при отключении света не продается мороженое, поскольку холодильники накрыты картоном и их нельзя открывать.
В пресс-службе АТБ отметили, что если покупатель купил испорченную продукцию, он может вернуть средства за товар при предъявлении чека.
«В случае приобретения испорченной продукции покупатель должен обратиться в администрацию магазина, где была произведена покупка. Обязательно предоставить чек, подтверждающий дату, время и место покупки. Средства за такой товар компания вернет в полном объеме», — отметили в компании.
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