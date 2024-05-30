Возле Кривого Рога разрушается единственный уцелевший в районе склеп 19 века (ФОТО)

Речь идет о подвале семьи Галковских – помещиков, которые еще в 1781 году начали добывать руду.
Мемориальное сооружение, построенное еще в 19 веке на месте, где когда-то была усадьба Галковских, понемногу разваливается. На это обратили внимание в Facebook-сообществе Марс в Кривом Роге I Картинная галерея OneГОКа.
Единственное ритуальное строение на Криворожье дореволюционного времени, дошедшее до наших дней. Как видно из фото – дало трещину. Жаль, что в нашем городе подобные объекты никогда никому не нужны, — говорится в сообщении.
На фото, обнародованных в сети видно, что стены склепа потрескались, а кирпич начал обваливаться.
Склеп появился на территории старого кладбища 19 века, где первоначально хоронили крестьян из села Покровское. Впоследствии здесь находили свой последний приют горняки рудников, которыми владели Галковские. Отсюда и название – Галковское кладбище.
Пятиметровый кирпичный склеп здесь был построен в конце 19 века. По легенде, внутри похоронен глава семейства Иван Гордеевич Гладковский. Помещение под мемориалом гораздо больше, чем сам склеп. Такой вывод исследователи сделали осмотрев прорытые мародерами подземные ходы.
С начала 20 века кладбище начали понемногу грабить. Местные утверждают, что до наших дней здесь орудуют мародеры и сатанисты, из-за которых склеп постепенно разрушается.
Кроме этого, рядом происходят обвалы старых шахт, что тоже отрицательно сказывается на прочности сооружения.
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