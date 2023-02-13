Возле Кривого Рога перевернулся автомобиль с семьей: мужчина погиб, женщина и дети в тяжелом состоянии в больнице

Там перевернулось авто, в котором ехала семья из четырех человек.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
К сожалению, мужчина погиб на месте, его жену и детей – 15-летнего мальчика и 7-летнюю девочку – госпитализировали в криворожские больницы.
Отмечается, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии, у нее многочисленные переломы и травма грудной клетки. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сломанные ребра и травма грудной клетки. Девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, вывихом плеча и переломом.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли мертвым 81-летнего мужчину.
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