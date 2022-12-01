Возле кровати лежала пачка сигарет: в сети показали последствия смертельного пожара

Так, в 21:19 на линию «101» сообщили о возгорании в частном жилом доме в Амур-Нижнеднепровском районе.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели оперативно приступили к тушению возгорания: в 21:40 его локализовали, а в 21:49 ликвидировали.
В помещении сотрудники ГСЧС обнаружили обгоревшее тело погибшего мужчины 1961 года рождения.
Кроме того, огонь уничтожил домашнее имущество, повредил отделку стен комнаты. Площадь возгорания составила 15 кв. м.
К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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