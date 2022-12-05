Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВА

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, военные из воздушного командования «Схід» во время последней тревоги сбили 15 ракет. Сколько враждебных целей уничтожили именно над областью – не уточняется.
Еще до 10 ракет сбили в Полтавской области, сообщает глава ОВА Лунин. 9 из 10 ракет уничтожили вблизи Киева и 6 вблизи Харькова. Таковы предварительные результаты работы сил ПВО.
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