Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВА

Наши военные сбили 15 ракет.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, военные из воздушного командования «Схід» во время последней тревоги сбили 15 ракет. Сколько враждебных целей уничтожили именно над областью – не уточняется.

Еще до 10 ракет сбили в Полтавской области, сообщает глава ОВА Лунин. 9 из 10 ракет уничтожили вблизи Киева и 6 вблизи Харькова. Таковы предварительные результаты работы сил ПВО.

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