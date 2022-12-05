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  • Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВА

Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВА

Сегодня 16:45
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Наши военные сбили 15 ракет.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, военные из воздушного командования «Схід» во время последней тревоги сбили 15 ракет. Сколько враждебных целей уничтожили именно над областью – не уточняется.

Новости Днепра про Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВА

Еще до 10 ракет сбили в Полтавской области, сообщает глава ОВА Лунин. 9 из 10 ракет уничтожили вблизи Киева и 6 вблизи Харькова. Таковы предварительные результаты работы сил ПВО.

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Новости Днепра про Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВАУкраїнська Новости Днепра про Воздушное командование «Схід» сбило 15 российских ракет, – председатель Днепропетровской ОВАРусский

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