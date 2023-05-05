Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуация

ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуация

Сегодня 17:04
просмотров

Впрочем, расслабляться рано.

Новости Днепра про ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуация

Об этом заявил гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга.

В пятницу, 5 мая, ВОЗ отменила статус СOVID-19 как пандемии. Теперь заболевание не считается глобальной чрезвычайной ситуацией, но все еще серьезная угроза для жизни людей.

С большой надеждой я объявляю конец COVID-19 как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Однако это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы здоровью, — говорится в заявлении ВОЗ.

По данным ВОЗ, только на прошлой неделе коронавирус убивал одного человека каждые три минуты, и это если учитывать подтвержденные случаи.

В организации отметили, что пандемия повлияла не только на сферу здравоохранения, но и привела к масштабным экономическим и социальным потрясениям. Из-за вируса закрывались бизнесы, миллионы людей оказались за чертой бедности или имели проблемы с психическим здоровьем.

В ВОЗ отметили, что объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения 20 января 2020 года. И за три года коронавирус унес жизни более 7 миллионов человек, и это только подтвержденные случаи. Реальные цифры составляют не менее 20 миллионов.

Хотя вирус удалось побороть благодаря вакцинации и обретению коллективного иммунитета, но заболевание еще уносит человеческие жизни.

Этот вирус здесь остаться. Он все еще убивает и все еще мутирует. Остается риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески заражений и смертей, — отметили в заявлении.

Читайте также:

Новости Днепра про ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуацияУкраїнська Новости Днепра про ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуацияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Болезнь не отступает: почти сотня днепрян за сутки заразилась коронавирусом
    Новости Днепра
    28.03.2023 22:00
    Болезнь не отступает: почти сотня днепрян за сутки заразилась коронавирусом

    Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

    Болезнь атакует: в Днепре за сутки обнаружили 73 случая COVID-19
    Новости Днепра
    19.03.2023 19:14
    Болезнь атакует: в Днепре за сутки обнаружили 73 случая COVID-19

    Коронавирус никуда не делся.

    В ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году
    Новости мира
    14.03.2023 14:56
    В ВООЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году

    В ВОЗ считают, что пандемия закончится в 2023 году.

    На Днепропетровщине обнаружен новый штамм коронавируса: подробности
    Новости Днепра
    10.03.2023 14:01
    На Днепропетровщине обнаружен новый штамм коронавируса: подробности

    В сточных водах на Днепропетровщине обнаружен новый вариант штамма SARS-CoV-2…

    Последние новости

    Нашли ружье во время прогулки: в Днепропетровской области 11-летний мальчик выстрелил в подругу
    Нашли ружье во время прогулки: в Днепропетровской области 11-летний мальчик выстрелил в подругу

    4 мая в селе Маевка Днепропетровской области произошел несчастный случай: 11-летний мальчик случайно выстрелил в подругу из пневматического ружья.

    Сегодня 18:03
    0
    просмотров
    После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холода
    После майской жары Днепр и область скуют заморозки: когда ждать холода

    В Днепре объявили штормовое предупреждение.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Программа «Доступные лекарства» 2023: как воспользоваться в Днепре и где взять рецепт
    Программа «Доступные лекарства» 2023: как воспользоваться в Днепре и где взять рецепт

    В Днепре можно получить ряд лекарств бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».

    Сегодня 17:12
    просмотров
    В Днепре призвали реагировать на воздушную тревогу: есть опасность
    В Днепре призвали реагировать на воздушную тревогу: есть опасность

    Пожалуйста, берегите себя!

    Сегодня 17:02
    0
    просмотров
    В Днепре пес застрял головой в заборе
    В Днепре пес застрял головой в заборе

    В Днепре спасатели помогли четвероногому.

    Сегодня 16:34
    просмотров
    В Днепре на набережной отмывают стену с граффити (ФОТО)
    В Днепре на набережной отмывают стену с граффити (ФОТО)

    В последнее время в Днепре появляются все новые и новые надписи на объектах благоустройства.

    Сегодня 16:33
    1
    просмотров
    Какие экскурсии и события можно посетить жителям Днепра в мае
    Какие экскурсии и события можно посетить жителям Днепра в мае

    Какие события можно посетить днепрянам в мае.

    Сегодня 16:03
    просмотров
    В исторический музей передали уникальные артефакты из «Днепровского Стоунхенджа»
    В исторический музей передали уникальные артефакты из «Днепровского Стоунхенджа»

    В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в Новоалександровке.

    Сегодня 15:30
    0
    просмотров
    В Днепре и области на 4 дня объявили оранжевый уровень опасности: что произошло
    В Днепре и области на 4 дня объявили оранжевый уровень опасности: что произошло

    С 5 по 8 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности.

    Сегодня 15:30
    0
    просмотров
    Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)
    Как выглядит комната за 1,9 тыс грн в аренду в Днепре: мебель из 1970-х и квадратная плитка на полу (ФОТО)

    Комнаты в Днепре сдают в аренду в среднем от 2-3 тыс грн в месяц. Дешевле стоят те, где ремонт был давно,  дороже те, где стоит новая мебель и поклеены свежие обои. Также стоимость аренды помещения зависит от месторасположения дома с…

    Сегодня 15:06
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх