ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуация

Об этом заявил гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга.
В пятницу, 5 мая, ВОЗ отменила статус СOVID-19 как пандемии. Теперь заболевание не считается глобальной чрезвычайной ситуацией, но все еще серьезная угроза для жизни людей.
С большой надеждой я объявляю конец COVID-19 как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Однако это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы здоровью, — говорится в заявлении ВОЗ.
По данным ВОЗ, только на прошлой неделе коронавирус убивал одного человека каждые три минуты, и это если учитывать подтвержденные случаи.
В организации отметили, что пандемия повлияла не только на сферу здравоохранения, но и привела к масштабным экономическим и социальным потрясениям. Из-за вируса закрывались бизнесы, миллионы людей оказались за чертой бедности или имели проблемы с психическим здоровьем.
В ВОЗ отметили, что объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения 20 января 2020 года. И за три года коронавирус унес жизни более 7 миллионов человек, и это только подтвержденные случаи. Реальные цифры составляют не менее 20 миллионов.
Хотя вирус удалось побороть благодаря вакцинации и обретению коллективного иммунитета, но заболевание еще уносит человеческие жизни.
Этот вирус здесь остаться. Он все еще убивает и все еще мутирует. Остается риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески заражений и смертей, — отметили в заявлении.
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