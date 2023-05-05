ВООЗ отменила статус пандемии COVID-19: это больше не глобальная чрезвычайная ситуация

Впрочем, расслабляться рано.

Об этом заявил гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга.

В пятницу, 5 мая, ВОЗ отменила статус СOVID-19 как пандемии. Теперь заболевание не считается глобальной чрезвычайной ситуацией, но все еще серьезная угроза для жизни людей.

С большой надеждой я объявляю конец COVID-19 как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Однако это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы здоровью, — говорится в заявлении ВОЗ.

По данным ВОЗ, только на прошлой неделе коронавирус убивал одного человека каждые три минуты, и это если учитывать подтвержденные случаи.

В организации отметили, что пандемия повлияла не только на сферу здравоохранения, но и привела к масштабным экономическим и социальным потрясениям. Из-за вируса закрывались бизнесы, миллионы людей оказались за чертой бедности или имели проблемы с психическим здоровьем.

В ВОЗ отметили, что объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения 20 января 2020 года. И за три года коронавирус унес жизни более 7 миллионов человек, и это только подтвержденные случаи. Реальные цифры составляют не менее 20 миллионов.

Хотя вирус удалось побороть благодаря вакцинации и обретению коллективного иммунитета, но заболевание еще уносит человеческие жизни.

Этот вирус здесь остаться. Он все еще убивает и все еще мутирует. Остается риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески заражений и смертей, — отметили в заявлении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: