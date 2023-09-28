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  • Воинский учет для женщин с 1 октября: в Минздраве рассказали, что изменится

Воинский учет для женщин с 1 октября: в Минздраве рассказали, что изменится

Сегодня 09:30
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С 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились.

Новости Днепра про Воинский учет для женщин с 1 октября: в Минздраве рассказали, что изменится

Изменится ли что-то с октября, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что никаких изменений для женщин-медиков и женщин-фармацевтов не будет, ведь воинский учет для них обязателен уже более 30 лет.

Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям: врач, стоматолог, акушер, медсестра, фармацевт и провизор, научный сотрудник, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д., уже должны находиться на воинском учете. Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на воинском учете, – говорится в сообщении Минздрава.

При этом отмечают, что ранее постановка на воинский учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве, из-за чего часть медиков в нем не учтены.

Чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, которая до сих пор не состоит на воинском учете, должна стать на него в ближайшие 3 года, – отмечают в Минздраве.

В сообщении также говорится, что с января 2023 года женщины, которые учатся на медицинские или фармацевтические специальности, ставятся на воинский учет сразу после окончания учебы. Учебное заведение за 2 месяца до завершения обучения представляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В Министерстве также подчеркнули, что постановка на воинский учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве. Кроме того, никаких изменений с 1 октября 2023 года в условиях выезда за границу для женщин – НЕ будет.

Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на воинском учете или нет (в настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности), – говорится в сообщении Минздрава.

Новости Днепра про Воинский учет для женщин с 1 октября: в Минздраве рассказали, что изменится

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Новости Днепра про Воинский учет для женщин с 1 октября: в Минздраве рассказали, что изменитсяУкраїнська Новости Днепра про Воинский учет для женщин с 1 октября: в Минздраве рассказали, что изменитсяРусский

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