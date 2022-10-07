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Воинский учет для женщин официально сделали добровольным, но есть исключение

Сегодня 15:17
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Сегодня Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном воинском учете для женщин.

Новости Днепра про Воинский учет для женщин официально сделали добровольным, но есть исключение

За это решение проголосовали 287 народных депутатов.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В соответствии с положениями закона «женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию».

Однако обязательно на воинский учет должны стать женщины, которые работают в медицине. «Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на воинский учет военнообязанных», — говорится в законе.

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