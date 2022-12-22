Воин света: участница «Мисс Вселенная 2022» от Украины показала свой национальный костюм для конкурса

Виктория Опанасенко будет представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», который пройдет в США в январе 2023 года.
Костюм, в котором девушка поедет на конкурс, показали на странице Miss Universe Ukraine на фейсбук.
Как рассказала девушка, ее образ отождествляет в себе каждого украинца, который, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии и тепла, несет в своем сердце яркий свет веры в победу Украины и воюет на своем фронте.
Костюм получил название «Воин света».
Символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, в то же время оно несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором, — отмечается в сообщении.
По задумке, броню символизирует монолитный комбинезон, а белое платье стилизованное под вышиванку. На головном уборе колоски.
Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные сине-золотыми доспехами в цветах украинского флага, раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными орнаментами, — говорится в сообщении.
Разработала и создала костюм украинская дизайнер Леся Патока. Она автор сценических образов Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.
Дизайнер отметила, что важно было создать образ не только красивой, а сильной духом девушки, олицетворяющей собой Украину.
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