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  • Воин света: участница «Мисс Вселенная 2022» от Украины показала свой национальный костюм для конкурса

Воин света: участница «Мисс Вселенная 2022» от Украины показала свой национальный костюм для конкурса

Сегодня 17:24
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"Мисс Украина Вселенная 2022" показала костюм, в котором выступит на конкурсе в США.

Новости Днепра про Воин света: участница

Виктория Опанасенко будет представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», который пройдет в США в январе 2023 года.

Костюм, в котором девушка поедет на конкурс, показали на странице Miss Universe Ukraine на фейсбук.

Как рассказала девушка, ее образ отождествляет в себе каждого украинца, который, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии и тепла, несет в своем сердце яркий свет веры в победу Украины и воюет на своем фронте.

Костюм получил название «Воин света».

Символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, в то же время оно несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором, — отмечается в сообщении.

Новости Днепра про Воин света: участница

По задумке, броню символизирует монолитный комбинезон, а белое платье стилизованное под вышиванку. На головном уборе колоски.

Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные сине-золотыми доспехами в цветах украинского флага, раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными орнаментами, — говорится в сообщении.

Разработала и создала костюм украинская дизайнер Леся Патока. Она автор сценических образов Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Дизайнер отметила, что важно было создать образ не только красивой, а сильной духом девушки, олицетворяющей собой Украину.

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