Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

Сегодня 14:11
просмотров

В Днепре на набережной расцвели крокусы.

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

На календаре только 2 марта, а в Днепр уже пришла настоящая весна. На Набережной Победы цветут тысячи крокусов. Об этом сообщает Dnepr.info.

Крокус принадлежит к семье Ирисовых. В естественных условиях они цветут в лесах, степи, а также на широких лугах. Эти цветы распространены в Восточной, Центральной и Северной Европе, а также на Ближнем Востоке. Из греческого языка крокус – волокно, а вот в восточных странах их называют шафраном, потому что большинство из них имеют желтую окраску.

Если вздумаете прогуляться по набережной, то линия из разноцветных крокусов тянется от сквера «Прибрежный» до кольца на Победе.

Отметим, позавчера жители жилмассива Победа заметили, что на Набережной Победы появилась странная металлическая конструкция. Она расположена у церкви. Вчера эту металлическую конструкцию дособирали. Что это такое мы писали тут. 

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

Напомним, в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и химонанта.

Читайте также:

Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков
    Новости Днепра
    Сегодня 15:40
    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков

    Жизнь победит!

    Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:28
    Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

    Один из самых известных ночных клубов Днепра – Opera был…

    В апреле в Днепре планируют открыть McDonald’s, – СМИ
    Новости Днепра
    Сегодня 13:41
    В апреле в Днепре планируют открыть McDonald’s, – СМИ

    24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все…

    В Днепре ищут космического гида
    Новости Днепра
    Сегодня 12:53
    В Днепре ищут космического гида

    В Днепре предлагают работу космическому гиду.

    Последние новости

    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков
    Второй день подряд в Днепре рождается рекордное количество мальчиков

    Жизнь победит!

    Сегодня 15:40
    0
    просмотров
    Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре
    Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

    Один из самых известных ночных клубов Днепра – Opera был открыт в 2008 году. Здание, в котором он расположился было перестроено в 1911 году и использовалось также как клуб. Построили его на деньги купцов и коммерсантов города. Он назывался клуб…

    Сегодня 14:28
    просмотров
    В апреле в Днепре планируют открыть McDonald’s, – СМИ
    В апреле в Днепре планируют открыть McDonald’s, – СМИ

    24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине.

    Сегодня 13:41
    1
    просмотров
    В Днепре ищут космического гида
    В Днепре ищут космического гида

    В Днепре предлагают работу космическому гиду.

    Сегодня 12:53
    просмотров
    Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году
    Почта, мессенджер и личный кабинет: как передать показания за газ в Днепре в 2023 году

    С 1 по 5 число каждого месяца жители Днепра должны передавать показания газовых счетчиков онлайн или по телефону. Такое нововведение действует месяц и пока не всем понятно, как можно передать показания. В начале зимы АО «Днепрогаз» было интегрировано в структуру…

    Сегодня 12:46
    просмотров
    В Днепре задержали мужчину, который ограбил продавщицу на Победе и угрожал ей ножом
    В Днепре задержали мужчину, который ограбил продавщицу на Победе и угрожал ей ножом

    Недавно мы писали, что на жилом массиве Победа мужчина ограбил магазин.

    Сегодня 12:42
    1
    просмотров
    Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли
    Пуля повредила позвоночник: в Днепре в помощи нуждается котик Черныш, в которого стреляли

    В Днепре обнаружили раненого котика, в которого стреляли.

    Сегодня 11:57
    0
    просмотров
    Зашел купить одежду: в Днепре мужчина ударил продавщицу по голове и забрал ее телефон
    Зашел купить одежду: в Днепре мужчина ударил продавщицу по голове и забрал ее телефон

    Это уже не первое ограбление продавцов в Днепре.

    Сегодня 11:46
    0
    просмотров
    В поселке неподалеку от Днепра зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
    В поселке неподалеку от Днепра зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

    На Днепропетровщине произошла вспышка африканской чумы свиней.

    Сегодня 11:05
    1
    просмотров
    Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press
    Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press

    Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 истребителей МиГ-29 из 11 имеющихся у себя.

    Сегодня 10:56
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх