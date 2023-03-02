Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

На календаре только 2 марта, а в Днепр уже пришла настоящая весна. На Набережной Победы цветут тысячи крокусов. Об этом сообщает Dnepr.info.
Крокус принадлежит к семье Ирисовых. В естественных условиях они цветут в лесах, степи, а также на широких лугах. Эти цветы распространены в Восточной, Центральной и Северной Европе, а также на Ближнем Востоке. Из греческого языка крокус – волокно, а вот в восточных странах их называют шафраном, потому что большинство из них имеют желтую окраску.
Если вздумаете прогуляться по набережной, то линия из разноцветных крокусов тянется от сквера «Прибрежный» до кольца на Победе.
Отметим, позавчера жители жилмассива Победа заметили, что на Набережной Победы появилась странная металлическая конструкция. Она расположена у церкви. Вчера эту металлическую конструкцию дособирали. Что это такое мы писали тут.
Напомним, в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и химонанта.
Читайте также:
Автор:
Жизнь победит!
Один из самых известных ночных клубов Днепра – Opera был…
24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все…
В Днепре предлагают работу космическому гиду.
Жизнь победит!
Один из самых известных ночных клубов Днепра – Opera был открыт в 2008 году. Здание, в котором он расположился было перестроено в 1911 году и использовалось также как клуб. Построили его на деньги купцов и коммерсантов города. Он назывался клуб…
24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине.
В Днепре предлагают работу космическому гиду.
С 1 по 5 число каждого месяца жители Днепра должны передавать показания газовых счетчиков онлайн или по телефону. Такое нововведение действует месяц и пока не всем понятно, как можно передать показания. В начале зимы АО «Днепрогаз» было интегрировано в структуру…
Недавно мы писали, что на жилом массиве Победа мужчина ограбил магазин.
В Днепре обнаружили раненого котика, в которого стреляли.
Это уже не первое ограбление продавцов в Днепре.
На Днепропетровщине произошла вспышка африканской чумы свиней.
Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 истребителей МиГ-29 из 11 имеющихся у себя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!