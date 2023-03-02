Вот и весна: в Днепре на набережной расцвели тысячи крокусов (ФОТО)

В Днепре на набережной расцвели крокусы.

На календаре только 2 марта, а в Днепр уже пришла настоящая весна. На Набережной Победы цветут тысячи крокусов. Об этом сообщает Dnepr.info.

Крокус принадлежит к семье Ирисовых. В естественных условиях они цветут в лесах, степи, а также на широких лугах. Эти цветы распространены в Восточной, Центральной и Северной Европе, а также на Ближнем Востоке. Из греческого языка крокус – волокно, а вот в восточных странах их называют шафраном, потому что большинство из них имеют желтую окраску.

Если вздумаете прогуляться по набережной, то линия из разноцветных крокусов тянется от сквера «Прибрежный» до кольца на Победе.

Отметим, позавчера жители жилмассива Победа заметили, что на Набережной Победы появилась странная металлическая конструкция. Она расположена у церкви. Вчера эту металлическую конструкцию дособирали. Что это такое мы писали тут.

Напомним, в ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и химонанта.

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