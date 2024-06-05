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Воспитателям в детсадах Днепра будут платить больше

Сегодня 16:13
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В Днепре воспитатели дошкольных учебных заведений будут получать большую зарплату.

Новости Днепра про Воспитателям в детсадах Днепра будут платить больше

В Днепре повысят зарплату воспитателям детских садов и их помощникам. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в своем Facebook.

Несмотря на то, что все возможные ресурсы Днепра брошены на системную подготовку к зиме (которая, очевидно, будет крайне сложной и непредсказуемой) город повышает зарплату воспитателей детских садов и их помощников, — отметил Филатов.

Повышение произойдет уже в этом месяце. Такая возможность появилась благодаря муниципальным надбавкам до тысячи гривен.

По словам мэра, размер доплаты будет определяться с учетом образовательно-квалификационного уровня, опыта работы и квалификационной категории.

Со всеми вызовами войны, необходимостью прорабатывать самые тяжелые сценарии выходов из блекаутов или удержания энергосистемы, вместе с многомиллионными закупками дронов и техники для сил обороны, мы также должны подставить плечо тем, кто заботится о самых маленьких наших днепрян. Это будет справедливо, – заметил городской голова.

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