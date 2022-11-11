Воспитал десятки ученых: в Днепре скончался экс-декан геолого-географического факультета ДНУ

Недавно стало известно о смерти Владимира Богдановича — ученого и экс-декана геолого-географического факультета ДНУ. Об этом сообщили на странице университета на Фейсбуке.
В должности декана Владимир Владимирович Богданович пробыл почти 16 лет. Воспитал не одно поколение будущих ученых. Коллеги и студенты знали его как настоящего профессионала в области геологии. По словам подопечных, он всегда готов прийти на помощь.
В последнее время тяжело болел. 5 ноября Владимир Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни.
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