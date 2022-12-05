Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

Украина пережила очередную ракетную атаку

Более трех часов в Днепре и по всей Украине звучала воздушная тревога. Что известно сейчас?

В Укрэнерго подтвердили атаку на энергосистему. По словам представителя ведомства, это уже восьмая массовая ракетная атака.

В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта. Одесса без света и воды не работает электрический общественный транспорт.

Без света Сумщина, Житомирщина, Николаевщина.

Без света Сумщина, Житомирщина, Николаевщина. В Кривом Роге тоже перебои со светом. По словам Вилкула, отключенная часть котельных не работает скоростной трамвай. Работников шахт успели вывести на поверхность.

Также проблемы со светом в Молдове. По информации местных СМИ, на приграничные Молдовы упала российская ракета.

Та самая ракета, которая упала в Молдове. Фото от местных СМИ. Данную информацию также подтвердили в полиции страны. Место оцепили, предварительно, никто не пострадал.

В Новософиевке (Запорожская область) количество раненых после ракетного удара по частному сектору увеличилось до трех. Среди них маленький ребенок – ему 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщили в ОП

Работа ПВО зафиксирована в Харьковской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Запорожской области. Во Львовской области сообщали о взрывах, но в ОВА это опровергли. В Днепропетровской области сообщалось о взрывах, но подтверждения нет.

По состоянию на 15:30 большинство рейсов Укрзализныци курсируют по графику. Задерживаются из-за обесточивания нескольких участков следующие рейсы: №712 Киев — Краматорск (+1 час 40 мин); №749 Киев — Ужгород (+36 мин).

«Крепости несокрушимости» на вокзалах готовы принять и обогреть пассажиров в случае необходимости.

Скорее всего, нас снова ждут аварийные отключения, поэтому если свет есть – зарядите телефоны.

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