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Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

Сегодня 16:25
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Украина пережила очередную ракетную атаку
Новости Днепра про Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

Результати ударів в Запоріжжі

Более трех часов в Днепре и по всей Украине звучала воздушная тревога. Что известно сейчас?

  • В Укрэнерго подтвердили атаку на энергосистему. По словам представителя ведомства, это уже восьмая массовая ракетная атака.

 

Новости Днепра про Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

  • В Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта. Одесса без света и воды не работает электрический общественный транспорт.
    Без света Сумщина, Житомирщина, Николаевщина.
  • В Кривом Роге тоже перебои со светом. По словам Вилкула, отключенная часть котельных не работает скоростной трамвай. Работников шахт успели вывести на поверхность.
  • Также проблемы со светом в Молдове. По информации местных СМИ, на приграничные Молдовы упала российская ракета.

Та самая ракета, которая упала в Молдове. Фото от местных СМИ. Данную информацию также подтвердили в полиции страны. Место оцепили, предварительно, никто не пострадал.

Новости Днепра про Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

  • В Новософиевке (Запорожская область) количество раненых после ракетного удара по частному сектору увеличилось до трех. Среди них маленький ребенок – ему 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщили в ОП

Новости Днепра про Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

  • Работа ПВО зафиксирована в Харьковской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской, Запорожской области. Во Львовской области сообщали о взрывах, но в ОВА это опровергли. В Днепропетровской области сообщалось о взрывах, но подтверждения нет.
  • По состоянию на 15:30 большинство рейсов Укрзализныци курсируют по графику. Задерживаются из-за обесточивания нескольких участков следующие рейсы: №712 Киев — Краматорск (+1 час 40 мин); №749 Киев — Ужгород (+36 мин).
  • «Крепости несокрушимости» на вокзалах готовы принять и обогреть пассажиров в случае необходимости.

Скорее всего, нас снова ждут аварийные отключения, поэтому если свет есть – зарядите телефоны.

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Новости Днепра про Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известноУкраїнська Новости Днепра про Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известноРусский

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