Восьмая массовая ракетная атака на Украину: что известно

Более трех часов в Днепре и по всей Украине звучала воздушная тревога. Что известно сейчас?
Та самая ракета, которая упала в Молдове. Фото от местных СМИ. Данную информацию также подтвердили в полиции страны. Место оцепили, предварительно, никто не пострадал.
Скорее всего, нас снова ждут аварийные отключения, поэтому если свет есть – зарядите телефоны.
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Яна Юхименко
Автор:
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