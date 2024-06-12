Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте «прилета» продолжается спасательная операция

Враг нанес ракетный удар по жилой застройке города сегодня днем. Поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи, — говорится в сообщении МВД.

В среду, 12 июня, по Кривому Рогу ударили ракетой. В МВД сообщили, что число погибших возросло до 8. Пострадал не менее 21 человек, среди травмированных – двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

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