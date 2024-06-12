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  • Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте «прилета» продолжается спасательная операция

Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте «прилета» продолжается спасательная операция

Сегодня 18:35
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В Кривом Роге разбирают завалы на месте попадания ракеты.

Новости Днепра про Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте

В среду, 12 июня, по Кривому Рогу ударили ракетой. В МВД сообщили, что число погибших возросло до 8. Пострадал не менее 21 человек, среди травмированных – двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

Враг нанес ракетный удар по жилой застройке города сегодня днем. Поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи, — говорится в сообщении МВД.

Новости Днепра про Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте

Новости Днепра про Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте

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Новости Днепра про Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте Українська Новости Днепра про Восемь погибших, четверо пропавших без вести: в Кривом Роге на месте Русский

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