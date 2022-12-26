Воровал кабель: в Днепре задержали нарушителя комендантского часа

Особу затриманого вдалося встановити. Ним виявився місцевий житель 1992 року народження. У чоловіка з собою був білий мішок, у якому він ніс моток кабелів. Правоохоронці поцікавились у фігуранта, де він їх взяв. Чоловік пояснити, яке відношення він має до кабелів, не зміг.
Затриманий також із собою мав портфель. У ньому правоохоронці знайшли ножівку, щипці, будівельні рукавички та куртку. На місце прибула слідчо-оперативна група. Вказані інструменти правоохоронці у затриманого вилучили у присутності понятих.
Источник: “Дніпро Оперативний”
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