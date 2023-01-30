Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.
В результате атаки погибших и пострадавших нет.
По Красногригорьевской общине выпущено с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Изуродовано несколько частных домов и хозяйственных построек. Оборванная линия электропередач.
Люди не пострадали.
На месте обстрела работают спасатели – выясняют масштабы разрушений.
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