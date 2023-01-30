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Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно

Сегодня 09:00
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Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.

Новости Днепра про Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

В результате атаки погибших и пострадавших нет.

По Красногригорьевской общине выпущено с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Изуродовано несколько частных домов и хозяйственных построек. Оборванная линия электропередач.

Люди не пострадали.

На месте обстрела работают спасатели – выясняют масштабы разрушений.

Новости Днепра про Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно

Новости Днепра про Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно

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