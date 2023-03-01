Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках

Подробности задержания сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители заблокировали два автомобиля Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz и задержали вооруженных мужчин. Все они – жители других областей в возрасте от 31 до 40 лет: двое жителей г. Киева и Киевской области, а также житель города Житомир.
Во время обыска у задержанных изъяли три пистолета, три ружья и две гранаты Ф-1 и РГД-5 с энтузиазмом к ним, а также магазины, снаряженные патронами.
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