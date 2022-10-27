Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом

В Кривом Роге вода из-под крана пахнет йодом.

На странный запах воды жалуются жители Кривого Рога. Горожане сообщают, что уже несколько дней из крана пахнет йодом.

В частности, жители Центрально-Городского района жалуются, что в ванне пахнет больницей, медикаментами и йодом. В Кривбассводоканале получили жалобы от горожан и обещали проверить воду.

Выяснилось, что всему виной водоросли. Как отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, часть Центрально-Городского района перевели на другой водопровод, после атаки на Карачуновскую дамбу.

О воде. Уже сутки вода в южной части города имеет неестественный запах и вкус йода. Это произошло потому, что при ракетной атаке на Карачуновскую дамбу водозабор тоже был разрушен. Мы перешли на другой водозабор, который находится гораздо глубже. И минувшей ночью водозабор начал «хватать» со дна водоросли, которые и создали эту проблему. Спрогнозировать это было невозможно. Уже найдено техническое решение, и вода будет отбираться в верхних слоях. Думаю, что к концу дня состоится промывка системы, и эта проблема исчезнет, ​​– сообщил Вилкул.

Кроме того, он отметил, что проведены все лабораторные анализы, запах и вкус йода абсолютно не влияют на качество воды, вода по всем параметрам соответствует нормам. Для здоровья вреда быть не может

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