Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом

Сегодня 12:58
просмотров

В Кривом Роге вода из-под крана пахнет йодом.

Новости Днепра про Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом

На странный запах воды жалуются жители Кривого Рога. Горожане сообщают, что уже несколько дней из крана пахнет йодом.

В частности, жители Центрально-Городского района жалуются, что в ванне пахнет больницей, медикаментами и йодом. В Кривбассводоканале получили жалобы от горожан и обещали проверить воду.

Выяснилось, что всему виной водоросли. Как отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, часть Центрально-Городского района перевели на другой водопровод, после атаки на Карачуновскую дамбу.

О воде. Уже сутки вода в южной части города имеет неестественный запах и вкус йода. Это произошло потому, что при ракетной атаке на Карачуновскую дамбу водозабор тоже был разрушен. Мы перешли на другой водозабор, который находится гораздо глубже. И минувшей ночью водозабор начал «хватать» со дна водоросли, которые и создали эту проблему. Спрогнозировать это было невозможно. Уже найдено техническое решение, и вода будет отбираться в верхних слоях. Думаю, что к концу дня состоится промывка системы, и эта проблема исчезнет, ​​– сообщил Вилкул.

Кроме того, он отметил, что проведены все лабораторные анализы, запах и вкус йода абсолютно не влияют на качество воды, вода по всем параметрам соответствует нормам. Для здоровья вреда быть не может

Новости Днепра про Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодом

 

Читайте также:

Новости Днепра про Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодомУкраїнська Новости Днепра про Воняет больницей: на Днепропетровщине вода из-под крана пахнет йодомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто
    Новости Днепра
    Сегодня 13:47
    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто

    В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.

    Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:37
    Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)

    В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по…

    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер

    Известный днепровский кондитер сделал гигантский сладкий бургер.

    Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году
    Новости Днепра
    Сегодня 11:26
    Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

    Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, будут ли праздничные…

    Последние новости

    Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября
    Какой радиационный фон в Днепре и области 27 октября

    Внимание!

    Сегодня 13:59
    0
    просмотров
    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто
    В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто

    В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров
    Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)
    Старые стены и «нора»: как выглядит вероятный вход у пещеры на Монастырском острове (ФОТО)

    В Днепре много загадочных мест, окутанных городскими легендами. Чемпионом по таинственным рассказам вполне может считаться Монастырский остров. Его называют «местом силы» различные экстрасенсы, верят, что под памятником Тарасу Шевченко находится магический кристалл, а на самом острове есть «порталы» в космос.…

    Сегодня 13:37
    0
    просмотров
    «Трактор побеждает»: в Украине создали интересный деревянный 3D-конструктор
    «Трактор побеждает»: в Украине создали интересный деревянный 3D-конструктор

    Украинская компания Ugears создала уникальный 3D-конструктор под названием "Трактор побеждает".

    Сегодня 13:23
    0
    просмотров
    $27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов
    $27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов

    Хорошие новости.

    Сегодня 12:09
    3
    просмотров
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер

    Известный днепровский кондитер сделал гигантский сладкий бургер.

    Сегодня 12:06
    1
    просмотров
    Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году
    Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

    Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, будут ли праздничные новогодние иллюминации на улицах города.

    Сегодня 11:26
    0
    просмотров
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей

    Любая информация может быть полезной!

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

    Днепровский шиномонтаж, у которого разорвалась российская ракета, открылся за несколько дней до удара.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик

    В среду, 26 октября, в 16:57 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной поселка Царичанка.

    Сегодня 10:19
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх