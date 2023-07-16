Вонь стоит уже неделю: жители Подгородного жалуются на загрязнение реки Кильчень

«Река Кильчень ужасно загрязнена! Уже неделю вода имеет белый мутный цвет, неприятный запах, на берегу сначала было много мертвой рыбы, исчезли черепахи. Жители подозревают, что загрязнение вызвано выбросами предприятия поблизости, поскольку за Подгородним река чистая», — пожаловалась одна из жительниц города.

Кроме того, жители заметили, что вода имеет мутный цвет, а на берегу было много мертвой рыбы. Люди предполагают, что загрязнение вызвано выбросами с предприятия поблизости. Об этом пишет “Відкритий” .

Жители Подгородного Днепровского района жалуются на сильное загрязнение реки Кильчень. Уже неделю горожане терпят неприятный запах воды.

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