Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник и 10 беспилотников

Волонтеры "Украинской команды" передали 72-й бригаде ВСУ внедорожник и 10 квадрокоптеров.

«Вчерашняя массированная ракетная атака на жилые дома и энергетическую инфраструктуру еще раз доказала, что Россия — страна-террорист. А террористов нужно уничтожать. Сегодня «Украинская команда» передает очередную партию военной помощи нашим защитникам на передовой. 10 квадрокоптеров Мавик, на которые мы собирали» средства вместе с вами. Эти беспилотники мы передаем 72-й бригаде ВСУ, которая защищает Украину на самом горячем направлении, в Донецкой области», — сообщил руководитель штаба Артур Палатный.