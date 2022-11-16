Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник и 10 беспилотников

«Вчерашняя массированная ракетная атака на жилые дома и энергетическую инфраструктуру еще раз доказала, что Россия — страна-террорист. А террористов нужно уничтожать. Сегодня «Украинская команда» передает очередную партию военной помощи нашим защитникам на передовой. 10 квадрокоптеров Мавик, на которые мы собирали» средства вместе с вами. Эти беспилотники мы передаем 72-й бригаде ВСУ, которая защищает Украину на самом горячем направлении, в Донецкой области», — сообщил руководитель штаба Артур Палатный.
Также волонтеры передали военным внедорожник Nissan X-Trail, который им нужен для выполнения боевых задач.
«Уверен: это поможет нашим защитникам быстрее гнать врага с украинской земли. И сохранит жизнь наших воинов. Вместе обязательно победим», — подчеркнул Палатный.
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