Волонтер из Кривого Рога попал под обстрел в Херсонской области

Об этом сообщает Херсонская областная госадминистрация.
34-летний криворожанин оказывал помощь жителям Змиевки. Враг накрыл село плотным огнём.
Волонтер получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, а также сложные переломы руки и ноги. При обстреле пострадал также 54-летний местный житель, однако у него менее серьезное ранение.
Пострадавших доставили в Бериславскую больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
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