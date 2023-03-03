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Волонтер из Кривого Рога попал под обстрел в Херсонской области

Сегодня 07:15
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Волонтер из Кривого Рога, прибывший в Херсонскую область помогать местным жителям, которые живут под постоянными обстрелами, получил серьезные ранения во время очередной вражеской атаки.

Новости Днепра про Волонтер из Кривого Рога попал под обстрел в Херсонской области

Об этом сообщает Херсонская областная госадминистрация

34-летний криворожанин оказывал помощь жителям Змиевки. Враг накрыл село плотным огнём. 

Волонтер получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, а также сложные переломы руки и ноги. При обстреле пострадал также 54-летний местный житель, однако у него менее серьезное ранение. 

Пострадавших доставили в Бериславскую больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. 

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