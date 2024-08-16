Волонтер из Днепра побывал на Курщине и показал Суджу, взятую под контроль ВСУ (ФОТО)

Волонтер из Днепра побывал в Судже.

Фотограф из Днепра Станислав Губкин, который с началом полномасштабной войны переквалифицировался и активно помогает военным в качестве волонтера, побывал в российской Судже, которую недавно взяли под контроль ВСУ.

Станислав отвез машину, Starlink и зарядную станцию ​​нашим военным, участвующим в военной операции в Курской области, и заодно показал в своем Instagramроссийский город, где сейчас находятся бойцы.

Путь к Судже проходил через блокпост на украинско-российской границе.

Теперь и в Курщине есть частица украинского АТБ с днепровскими корнями.

Кроме этого, Станислав встретился с приехавшими коллегами-фотографами, чтобы увидеть российскую Суджу, которая сейчас под контролем Украины.

Операция в Курской области – что известно?

Уже больше 10 дней продолжается украинское наступление на Курскую область. По данным главкома Сырского, ВСУ сейчас контролируют около тысячи квадратных метров российской территории и более 80 населенных пунктов приграничного региона.

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