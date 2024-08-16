Волонтер из Днепра побывал на Курщине и показал Суджу, взятую под контроль ВСУ (ФОТО)

Фотограф из Днепра Станислав Губкин, который с началом полномасштабной войны переквалифицировался и активно помогает военным в качестве волонтера, побывал в российской Судже, которую недавно взяли под контроль ВСУ.
Станислав отвез машину, Starlink и зарядную станцию нашим военным, участвующим в военной операции в Курской области, и заодно показал в своем Instagramроссийский город, где сейчас находятся бойцы.
Путь к Судже проходил через блокпост на украинско-российской границе.
Теперь и в Курщине есть частица украинского АТБ с днепровскими корнями.
Кроме этого, Станислав встретился с приехавшими коллегами-фотографами, чтобы увидеть российскую Суджу, которая сейчас под контролем Украины.
Уже больше 10 дней продолжается украинское наступление на Курскую область. По данным главкома Сырского, ВСУ сейчас контролируют около тысячи квадратных метров российской территории и более 80 населенных пунктов приграничного региона.
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасли застрявшую на дереве кошку.
"Вождя пролетариата" заметили в Днепре.
Школьница из Днепра записывает видео под русские песни.
До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как…
Должникам снова будут отключать воду.
В Днепре спасли застрявшую на дереве кошку.
"Вождя пролетариата" заметили в Днепре.
Мошенника впоследствии разоблачили правоохранители.
В ОВА объяснили, что за взрывы слышали жители Днепра.
Школьница из Днепра записывает видео под русские песни.
До начала полномасштабного вторжения этот мост хотели реконструировать, так как он находится в плохом состоянии. По нему запрещено свободное движение автомобилей, но еще возможен проезд спецтранспорта. Построили мост 70 лет назад и за это время он не раз менялся.
В Новомосковском районе вспыхнул природный пожар.
В Днепре становится больше муравьедов.
В Кривом Роге задержан нелегал из Азербайджана.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!