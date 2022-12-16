Вокзал Днепра работает на генераторах, в дороге задерживаются 20 поездов

Ситуация на вокзалах страны контролируемая. Вокзал в Днепре работает на генераторах.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Так, 12 рейсов двигаются с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа. 26 поездов продолжают двигаться по графику.

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