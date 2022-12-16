Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вокзал Днепра работает на генераторах, в дороге задерживаются 20 поездов

Сегодня 12:43
просмотров

Из-за массированного российского ракетного удара задерживаются некоторые поезда.

Новости Днепра про Вокзал Днепра работает на генераторах, в дороге задерживаются 20 поездов

Так, 12 рейсов двигаются с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа. 26 поездов продолжают двигаться по графику.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

  • №3/4 Ужгород – Запорожье (задержка 2 часа 54 мин);
  • №725/726 Харьков – Киев (задержка 2 ч 37 мин);
  • №781/782 Черкассы – Киев (задержка 2 часа 36 мин);
  • №21/22 Трускавец – Харьков (задержка 2 ч 26 мин);
  • №707/708 Киев – Чернигов (задержка 2 часа 22 мин);
  • №111/112 Киев – Изюм (задержка 2 часа 10 мин);
  • №41/42 Трускавец – Днепр (задержка 2 часа 8 мин);
  • №45/46 Ужгород – Харьков (задержка 1 ч 58 мин);
  • №119/120 Львов – Запорожье (задержка 1 час 45 мин);
  • №131/132 Днепр – Львов (задержка 1 час 42 мин);
  • №755/756 Киев – Луцк (задержка 1 час 21 мин).

Ситуация на вокзалах страны контролируемая. Вокзал в Днепре работает на генераторах.

Читайте также:

Новости Днепра про Вокзал Днепра работает на генераторах, в дороге задерживаются 20 поездовУкраїнська Новости Днепра про Вокзал Днепра работает на генераторах, в дороге задерживаются 20 поездовРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили 10 российских ракет
    Новости Днепра
    Сегодня 14:02
    В небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили 10 российских ракет

    Сегодня, 16 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный…

    Можно согреться, выпить чая, зарядить телефон: где в Днепре найти Пункт незламності
    Новости Днепра
    Сегодня 13:29
    Можно согреться, выпить чая, зарядить телефон: где в Днепре найти Пункт незламності

    Из-за массированного ракетного удара большинство областей Украины остались без света.

    В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди

    Сегодня с утра российские оккупанты терроризируют Украину.

    В Днепре возобновили движение по Южному мосту и снова работает маршрутка №18
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    В Днепре возобновили движение по Южному мосту и снова работает маршрутка №18

    Сегодня в Днепре из-за атаки россиян приостановили движение по Южному…

    Последние новости

    В небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили 10 российских ракет
    В небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили 10 российских ракет

    Сегодня, 16 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    Сегодня 14:02
    0
    просмотров
    Можно согреться, выпить чая, зарядить телефон: где в Днепре найти Пункт незламності
    Можно согреться, выпить чая, зарядить телефон: где в Днепре найти Пункт незламності

    Из-за массированного ракетного удара большинство областей Украины остались без света.

    Сегодня 13:29
    0
    просмотров
    Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу
    Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу

    Сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 13:13
    0
    просмотров
    Весь Днепр временно остался без отопления
    Весь Днепр временно остался без отопления

    Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.

    Сегодня 13:02
    1
    просмотров
    В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди
    В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди

    Сегодня с утра российские оккупанты терроризируют Украину.

    Сегодня 12:26
    0
    просмотров
    В Днепре не работают большинство светофоров
    В Днепре не работают большинство светофоров

    Важная информация!

    Сегодня 12:08
    0
    просмотров
    В Днепре возобновили движение по Южному мосту и снова работает маршрутка №18
    В Днепре возобновили движение по Южному мосту и снова работает маршрутка №18

    Сегодня в Днепре из-за атаки россиян приостановили движение по Южному мосту.

    Сегодня 11:41
    0
    просмотров
    Ракетный удар по Кривому Рогу: 2 человека погибли, среди раненых – дети
    Ракетный удар по Кривому Рогу: 2 человека погибли, среди раненых – дети

    Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.

    Сегодня 11:21
    0
    просмотров
    Мэр Днепра призвал горожан сделать запасы воды
    Мэр Днепра призвал горожан сделать запасы воды

    Сегодня российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 11:06
    1
    просмотров
    Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
    Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков

    В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх