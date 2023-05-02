Войска РФ ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Ночью агрессор обстрелял Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших. В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.
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