Войска РФ ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

«Ночью агрессор обстрелял Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших. В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российские военные сегодня ночью, 2 мая, из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

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