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  • Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб

Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Войска РФ, теряя много живой силы, продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Новости Днепра про Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, - Генштаб

Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА «Шахед-136». Все дроны были сбиты.

  • На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Елине Черниговской области; Майское – Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанск и Каменка в Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.
  • На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
  • На Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине.
  • На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава врага уточняются. Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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Новости Днепра про Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Войска РФ несут большие потери и пытаются продвинуться на трех направлениях, - ГенштабРусский

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