Войска РФ 9 раз ударили по Никополю и району: что известно о последствиях

Россияне снова не давали спать жителям Никопольского района.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне 9 раз за ночь ударили по Никопольскому району из Градов.

Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. К счастью, люди невредимы.

Повреждены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.

В Красногригорьевской и Марганецкой общинах тоже обошлось без пострадавших. Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.

Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба возле частного дома. Пожарные пламя уже потушили.

В других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно.

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