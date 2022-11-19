Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в мире

Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в мире

Сегодня 19:33
просмотров

Шольц призвал Путина вывести войска, а Госдеп США уверен, что Россия уже проиграла войну.

Новости Днепра про Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц публично призвал российского диктатора вывести войска из Украины и положить конец войне.

Прекрати эту войну, выведи свои войска и расчисти путь для переговоров о мире, который не может диктовать Украине Россия, — заявил Шольц на государственной партийной конференции СДПГ в Баден-Вюртемберге.

Об этом пишет Spiegel.

Кроме того, канлцер подчеркнул, что «никому не позволено присваивать чужую территорию». Напомним, что Россия почти оказалась в изоляции на саммите G20.

Похожее заявление сделал Госдеп США. Там отметили, что Россия уже проиграла Украине и ей пора это признать.

Мы настоятельно призываем Россию вывести ее силы, чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет — независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика, — подчеркнул заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

А вот в соседней Польше в очередной раз отметили, что Украина должна победить, чтобы Россия не могла пойти дальше.

Если Россия победит в Украине, то война придет в Польшу и поэтому Варшава и дальше будет поддерживать Киев, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Официальные лица Польши неоднократно отмечали, что победа Украины выгодна и для их страны, поэтому будут поддерживать своих соседей до последнего. Поддержку выразил и новоизбранный премьер Британии Руши Сунак, посетивший сегодня Киев. Он поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи.

В мировых СМИ также обсуждают заявление замминистра обороны Владимира Гаврилова, предположившего, что война может закончиться уже весной. По его мнению, этому могут помочь «неожиданные события» в самой России, которые позволят Украине быстрее освободить свои территории.

Читайте также:

Новости Днепра про Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в миреУкраїнська Новости Днепра про Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в миреРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Главнокомандующий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей планеты: подробности
    Новости Украины
    23.05.2022 17:51
    Главнокомандующий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей планеты: подробности

    Журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей планеты в…

    Последние новости

    В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился серебряный фазан (ФОТО)
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился серебряный фазан (ФОТО)

    В днепровском яхт-клубе пополнение.

    Сегодня 20:08
    просмотров
    В Днепре возле популярного парка развлечений нашли гранату
    В Днепре возле популярного парка развлечений нашли гранату

    19 ноября возле популярного парка развлечений нашли гранату.

    Сегодня 19:42
    просмотров
    После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение
    После Нового года школьники Кривого Рога могут выйти в школы на очное обучение

    Школы Кривого Рога могут заработать офлайн после новогодних праздников.

    Сегодня 18:34
    просмотров
    В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу на зиму
    В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу на зиму

    ДТЭК призвал украинцев уехать за границу, чтобы сэкономить электроэнергию.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку
    В Новомосковске определились с тем, будут ли в этом году ставить елку

    В еще одном районном центре определились с тем, будут ли ставить елку.

    Сегодня 17:08
    просмотров
    На Днепропетровщине спасатели вытащили из-под бетонной плиты маленького щенка
    На Днепропетровщине спасатели вытащили из-под бетонной плиты маленького щенка

    Чрезвычайники снова спасли маленького щенка, застрявшего под бетонной плитой.

    Сегодня 16:19
    просмотров
    Умирал от невыносимой боли: в больнице Днепра поставили на ноги бойца, которому обломками прошило все тело
    Умирал от невыносимой боли: в больнице Днепра поставили на ноги бойца, которому обломками прошило все тело

    Врачи Днепра каждый день спасают жизнь наших военных. В этот раз медики помогли военному, которому обломки вражеского снаряда прошили все тело.

    Сегодня 15:42
    просмотров
    Война может закончиться к концу весны: прогноз от замминистра обороны
    Война может закончиться к концу весны: прогноз от замминистра обороны

    Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что война может закончиться до конца весны.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    В Днепре на Антоновича произошло тройное ДТП: пострадали два ребенка
    В Днепре на Антоновича произошло тройное ДТП: пострадали два ребенка

    В Днепре произошло тройное ДТП.

    Сегодня 14:38
    просмотров
    После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)
    После ночного ливня на улицах Днепра валяются десятки номерных знаков (ФОТО)

    В Днепре после ливня находят потерянные номерные знаки.

    Сегодня 13:43
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх