Война закончится весной, а Шольц призвал путина вывести войска: что говорят об Украине в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц публично призвал российского диктатора вывести войска из Украины и положить конец войне.
Прекрати эту войну, выведи свои войска и расчисти путь для переговоров о мире, который не может диктовать Украине Россия, — заявил Шольц на государственной партийной конференции СДПГ в Баден-Вюртемберге.
Об этом пишет Spiegel.
Кроме того, канлцер подчеркнул, что «никому не позволено присваивать чужую территорию». Напомним, что Россия почти оказалась в изоляции на саммите G20.
Похожее заявление сделал Госдеп США. Там отметили, что Россия уже проиграла Украине и ей пора это признать.
Мы настоятельно призываем Россию вывести ее силы, чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет — независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика, — подчеркнул заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.
А вот в соседней Польше в очередной раз отметили, что Украина должна победить, чтобы Россия не могла пойти дальше.
Если Россия победит в Украине, то война придет в Польшу и поэтому Варшава и дальше будет поддерживать Киев, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Официальные лица Польши неоднократно отмечали, что победа Украины выгодна и для их страны, поэтому будут поддерживать своих соседей до последнего. Поддержку выразил и новоизбранный премьер Британии Руши Сунак, посетивший сегодня Киев. Он поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи.
В мировых СМИ также обсуждают заявление замминистра обороны Владимира Гаврилова, предположившего, что война может закончиться уже весной. По его мнению, этому могут помочь «неожиданные события» в самой России, которые позволят Украине быстрее освободить свои территории.
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