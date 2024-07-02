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Война забрала ноги: в Днепре спасают двух тяжелораненых военных

Сегодня 14:51
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В Днепре в одной из больниц спасают двух тяжелораненых бойцов, одному из которых оторвало ноги.

Новости Днепра про Война забрала ноги: в Днепре спасают двух тяжелораненых военных

У Владислава война забрала ноги, повредила руку и лицо. Он лечится в одной из больниц Днепра. Сейчас находится в реанимационном отделении. Недавно к нему пришли друзья. После радостной встречи он впервые попросил есть.

Об этом рассказал главный врач медучреждения, где спасли военного.

“Казалось, жизнь уже прошла. Но сегодня целая палата друзей, которые хотят помочь собратью войти в новую жизнь. Владислав после встречи впервые попросил есть, и медсестра Таня с улыбкой, спрятанной под маской, помогла поесть воину. Друзей набилась полная реанимационная палата. Сцены дружбы и милосердия по-настоящему оживляют. Нельзя забывать тех, кто еще недавно был рядом…”, — написал главврач медучреждения.

Он также рассказал о Юрие родом из Винницы — военнослужащего, которого также лечат в больнице в Днепре. Сначала он не мог говорить, отвечать на вопросы, сказать свое имя. Вскоре ему перелили больше двух литров крови. Боец начал набирать силу и его состояние улучшилось.

«Я смотрю в окно и думаю: как это можно не любить, как можно это не защищать? Эту зелень, эту природу, это солнце, это все, что нас окружает, должно быть наше. Мои ранения, моя нога, моя рука – это все, что я отдаю, защищая нашу страну, ее нельзя потерять и отдать варварам, – рассказал Юрий главному врачу”.

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Новости Днепра про Война забрала ноги: в Днепре спасают двух тяжелораненых военныхУкраїнська Новости Днепра про Война забрала ноги: в Днепре спасают двух тяжелораненых военныхРусский

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