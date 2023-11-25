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  • Вогнеборці врятували літню жінку у Нікопольському району під час тушіння пожежі

Вогнеборці врятували літню жінку у Нікопольському району під час тушіння пожежі

Сегодня 10:30
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Сегодня ночью в городе Марганец Никопольского района произошел пожар.

Новости Днепра про Вогнеборці врятували літню жінку у Нікопольському району під час тушіння пожежі

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В 3 часа ночи в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме, расположенном на Юбилейном квартале Марганца.

На месте пожарные установили, что на втором этаже горит имущество на площади 5 кв. м.

С самого дома спасатели вынесли женщину 1945 г. рождения на свежий воздух.

Пожилая женщина госпитализирована в больницу, пожар был локализован за полчаса.

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