Вогнеборці врятували літню жінку у Нікопольському району під час тушіння пожежі

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
В 3 часа ночи в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме, расположенном на Юбилейном квартале Марганца.
На месте пожарные установили, что на втором этаже горит имущество на площади 5 кв. м.
С самого дома спасатели вынесли женщину 1945 г. рождения на свежий воздух.
Пожилая женщина госпитализирована в больницу, пожар был локализован за полчаса.
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