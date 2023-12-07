Воевал с первых дней вторжения: на Запорожском направлении погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины

Вечная слава Герою!

30 ноября 2023 года в бою с российскими оккупантами возле н. п. Вербовое Запорожской области погиб солдат ВСУ Сергей Евмина. Ему было 37 лет.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Сергей был мобилизован в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Он проходил службу в должности стрелка-зенитчика зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода аэромобильного батальона одной из воинских частей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава!

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