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  • Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины

Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины

Сегодня 11:11
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Внезапно умер боец из Днепропетровщины.

Новости Днепра про Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины

Печальное известие заметили на Facebook-странице Криничанского территориального общества.

47-летний Андрей Архипцев умер во время отпуска в городе Очаков Николаевской области. Вскоре мужчина должен был возвращаться на службу.

Андрей родом из Криничанского района Днепропетровской области.

Защищал Украину еще со времен АТО. В ряды ВСУ Андрей присоединился с первых дней полномасштабного вторжения – 27 февраля 2022 года. Он занимал должность курсанта одного из учебных подразделений ВСУ.

Андрей также был председателем общественного объединения «Ветераны АТО Криничанщины», депутатом Криничанского районного совета прошлого созыва, депутатом Криничанского поселкового совета VIII созыва.

У бойца остались брат и отчим.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем тем, кто когда-то знал защитника, настоящего патриота своей страны, самоотверженно защищавшего нашу землю от российских захватчиков. Склоняем головы в скорби. Вечная память Герою, – говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из ДнепропетровщиныРусский

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