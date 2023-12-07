Военные из Днепра могут получить компенсацию на приобретение жилья: что для этого нужно

В государственном бюджете на будущий год предусмотрено 5,75 млрд грн предназначенных для компенсации покупки жилья для ветеранов войны, участников АТО и членов семей погибших воинов. Об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов.

Журналисты dnepr.info узнали, кто может получить компенсацию на приобретение жилья и какие документы для этого нужны.

Кто имеет право на получение выплат

Право на получение средств для компенсации покупки жилья имеют участники АТО, ООС, участники боевых действий на территории других стран, ветераны войны и члены семей погибших воинов. Также такое право имеют лица с инвалидностью всех групп, если статус получен в результате участия в войне. На компенсацию могут рассчитывать и внутренне перемещенные лица, у которых есть статус участников боевых действий и родные пропавшего без вести в результате войны или во время проведения АТО, ООС.

Как получить компенсацию

Первое, что нужно сделать тому, кто имеет право на компенсацию – стать на квартирный учет в жилкомиссии по месту регистрации и заполнить заявление на получение квартиры. Его должны подписать все члены семьи, которые проживают вместе.

Также нужно предоставить справку о зарегистрированном месте проживания каждого члена семьи, копию удостоверения УБД, также это может быть удостоверение лица с инвалидностью либо члена семьи погибшего защитника или защитницы.

К ней нужно добавить справку о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы – ее можно взять в исполкоме местного совета. К этим документам следует добавить копии паспорта, свидетельства о рождени и ИНН всех членов семьи.

Также нужно подать документы в ЦНАП или орган соцзащиты по месту пребывания на квартирном учете. Перечень бумаг таков: заявление на назначение денежной компенсации, копию паспорта заявителя, копию УБД, удостоверения родственника, погибшего или лица с инвалидностью, полученной в результате войны, копия справки о участии человека в боевых действиях.

Потребуется и копии документов подтверждающих родственных связи между заявителем и членами его семьи, решения о взятии на квартирный учет непосредственно заявителя и членов его семьи, справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье. Кроме этого для ВПЛ потребуется справка об их статусе за период с 2014 по 24 февраля 2022 года.

Заявитель должен будет открыть счет в «Ощадбанке». На него государство переведет деньги, за которые впоследствии и можно будет купить квартиру.

Основания для получения квартиры

Компенсацию за приобретение жилья могут получить те, кому необходимо улучшить жилищные условия.

Основаниями для этого может быть проживание в одной комнате двух и более семей, жизнь в коммунальной квартире, общежитии или помещении, которое не отвечает санитарным или техническим требованиями, тяжелая форма хронического заболевания у заявителя либо если семья проживает в квартире, площадь которой является ниже установленного уровня по количеству квадратных метров на человека. В каждом населенном пункте он свой.

Как купить квартиру

После выбора квартиры заявитель должен заключить договор о купле-продаже и предоставить его копию в орган социальной защиты. После этого он на руки должен получить письменное согласие учреждения на перечисление средств продавцу и подать заявление о покупке жилья в «Ощадбанк». Оформить право собственности на жилье нужно в течение 30 дней.

Заявитель должен использовать полученные на свой счет средства в течение как военного положения, так и через полгода после его отмены.

Отметим, в этом году 2000 семей получили средства для покупки собственного жилья. До конца 2023 года компенсацию планируют выплатить еще 500 ветеранам.

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