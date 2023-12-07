Военные из Днепра могут получить компенсацию на приобретение жилья: что для этого нужно

Журналисты dnepr.info узнали, кто может получить компенсацию на приобретение жилья и какие документы для этого нужны.
Право на получение средств для компенсации покупки жилья имеют участники АТО, ООС, участники боевых действий на территории других стран, ветераны войны и члены семей погибших воинов. Также такое право имеют лица с инвалидностью всех групп, если статус получен в результате участия в войне. На компенсацию могут рассчитывать и внутренне перемещенные лица, у которых есть статус участников боевых действий и родные пропавшего без вести в результате войны или во время проведения АТО, ООС.
Первое, что нужно сделать тому, кто имеет право на компенсацию – стать на квартирный учет в жилкомиссии по месту регистрации и заполнить заявление на получение квартиры. Его должны подписать все члены семьи, которые проживают вместе.
Также нужно предоставить справку о зарегистрированном месте проживания каждого члена семьи, копию удостоверения УБД, также это может быть удостоверение лица с инвалидностью либо члена семьи погибшего защитника или защитницы.
К ней нужно добавить справку о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы – ее можно взять в исполкоме местного совета. К этим документам следует добавить копии паспорта, свидетельства о рождени и ИНН всех членов семьи.
Также нужно подать документы в ЦНАП или орган соцзащиты по месту пребывания на квартирном учете. Перечень бумаг таков: заявление на назначение денежной компенсации, копию паспорта заявителя, копию УБД, удостоверения родственника, погибшего или лица с инвалидностью, полученной в результате войны, копия справки о участии человека в боевых действиях.
Потребуется и копии документов подтверждающих родственных связи между заявителем и членами его семьи, решения о взятии на квартирный учет непосредственно заявителя и членов его семьи, справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье. Кроме этого для ВПЛ потребуется справка об их статусе за период с 2014 по 24 февраля 2022 года.
Заявитель должен будет открыть счет в «Ощадбанке». На него государство переведет деньги, за которые впоследствии и можно будет купить квартиру.
Компенсацию за приобретение жилья могут получить те, кому необходимо улучшить жилищные условия.
Основаниями для этого может быть проживание в одной комнате двух и более семей, жизнь в коммунальной квартире, общежитии или помещении, которое не отвечает санитарным или техническим требованиями, тяжелая форма хронического заболевания у заявителя либо если семья проживает в квартире, площадь которой является ниже установленного уровня по количеству квадратных метров на человека. В каждом населенном пункте он свой.
После выбора квартиры заявитель должен заключить договор о купле-продаже и предоставить его копию в орган социальной защиты. После этого он на руки должен получить письменное согласие учреждения на перечисление средств продавцу и подать заявление о покупке жилья в «Ощадбанк». Оформить право собственности на жилье нужно в течение 30 дней.
Заявитель должен использовать полученные на свой счет средства в течение как военного положения, так и через полгода после его отмены.
Отметим, в этом году 2000 семей получили средства для покупки собственного жилья. До конца 2023 года компенсацию планируют выплатить еще 500 ветеранам.
Читайте также:
Автор:
Никогда такого не было, а вот снова.
Кофе с корицей –популярный тренд 2023 года. Считается что такой…
Совет национальной безопасности и обороны включил Днепровский металлургический комбинат в…
В парках Днепра можно было встретить Святого Николая и Гринча.
Никогда такого не было, а вот снова.
На днях в тренажерных и спортивных залах Днепра заметили представителей ТЦК.
СБУшники из Днепропетровщины заказали новенький внедорожник за 2,8 миллиона гривен.
В Брянске школьница устроила стрельбу.
Теперь военные могут забронировать билеты на поезд онлайн.
Когда произошло возгорание, мужчина был пьян.
Кофе с корицей –популярный тренд 2023 года. Считается что такой кофе приносит удачу и финансовую прибыль. Пить его принято по четвергам. Эзотерики считают четверг магическим днем для денежных дел, когда энергия процветания достигает своего пика, а различные ритуалы, проведенные в…
Важное предупреждение!
В Кривом Роге правоохранители направили в суд два уголовных производства по фактам домашнего насилия.
Вечная слава Герою!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!