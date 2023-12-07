Военные смогут бронировать билеты на поезд онлайн: как это сделать

Теперь военные могут забронировать билеты на поезд онлайн.

Новую функцию, которая должна упростить жизнь военнослужащим, анонсировала Укрзализныця.

Теперь билеты на 17 популярных среди военных поездов можно забронировать через спецзаказ. В частности, это маршруты к городам, приближенным к фронту. Если нужных билетов нет в продаже, военные смогут забронировать онлайн.

Раньше для этого привлекали военного коменданта, поэтому процесс был неудобным, отметили в Укрзализныце. Необходимо было сначала прийти к коменданту, а затем вернуться на вокзал за билетом. Из-за этого срочные поездки изо дня в день не удавались.

Однако все же существуют определенные условия:

не позднее чем за 6 часов до поездки следует оставить заявку на портале УЗ;

получить специальный код на электронную почту, которую следует указать в заявке;

билет в кассе нужно успеть выкупить не позднее чем за час до отправки;

при покупке билета следует показать военный билет или офицерское удостоверение;

Из хорошего – билеты бронировать можно и для себя, и для собратьев, с которыми боец будет ехать.

Теперь военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили, — уточняет председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.

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