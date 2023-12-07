Военные смогут бронировать билеты на поезд онлайн: как это сделать

Новую функцию, которая должна упростить жизнь военнослужащим, анонсировала Укрзализныця.
Теперь билеты на 17 популярных среди военных поездов можно забронировать через спецзаказ. В частности, это маршруты к городам, приближенным к фронту. Если нужных билетов нет в продаже, военные смогут забронировать онлайн.
Раньше для этого привлекали военного коменданта, поэтому процесс был неудобным, отметили в Укрзализныце. Необходимо было сначала прийти к коменданту, а затем вернуться на вокзал за билетом. Из-за этого срочные поездки изо дня в день не удавались.
Однако все же существуют определенные условия:
Из хорошего – билеты бронировать можно и для себя, и для собратьев, с которыми боец будет ехать.
Теперь военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили, — уточняет председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.
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