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Военные смогут бронировать билеты на поезд онлайн: как это сделать

Сегодня 10:37
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Теперь военные могут забронировать билеты на поезд онлайн.

Новости Днепра про Военные смогут бронировать билеты на поезд онлайн: как это сделать

Новую функцию, которая должна упростить жизнь военнослужащим, анонсировала Укрзализныця.

Теперь билеты на 17 популярных среди военных поездов можно забронировать через спецзаказ. В частности, это маршруты к городам, приближенным к фронту. Если нужных билетов нет в продаже, военные смогут забронировать онлайн.

Раньше для этого привлекали военного коменданта, поэтому процесс был неудобным, отметили в Укрзализныце. Необходимо было сначала прийти к коменданту, а затем вернуться на вокзал за билетом. Из-за этого срочные поездки изо дня в день не удавались.

Однако все же существуют определенные условия:

  • не позднее чем за 6 часов до поездки следует оставить заявку на портале УЗ;
  • получить специальный код на электронную почту, которую следует указать в заявке;
  • билет в кассе нужно успеть выкупить не позднее чем за час до отправки;
  • при покупке билета следует показать военный билет или офицерское удостоверение;

Из хорошего – билеты бронировать можно и для себя, и для собратьев, с которыми боец будет ехать.

Теперь военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили, — уточняет председатель правления «Укрзализныци» Евгений Лященко.

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Новости Днепра про Военные смогут бронировать билеты на поезд онлайн: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про Военные смогут бронировать билеты на поезд онлайн: как это сделатьРусский

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