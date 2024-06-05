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Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты

Сегодня 15:27
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У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

Новости Днепра про Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты

Сечеславские десантники подарили музею АТО Javelin в полной комплектации и гранатомет. Их привезли из Донбасса.

Об этом сообщили на странице Первого музея АТО в Днепре в Facebook.

“Новое пополнение коллекции – сотрудники музея Современной русско-украинской войны привезли вчера из Донбасса Javelin в полной комплектации и новенький гранатомет. Спасибо Сичеславским десантникам за подарки”, — написали на странице музея АТО.

Там также показали, как выглядят экспонаты и пригласили посмотреть экспозицию.

Напомним, недавно в музей АТО военные передали значимый подарок – ДАФ 400.

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