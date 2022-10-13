Военные объяснили, почему воздушные тревоги длятся дольше из-за беспилотников-камикадзе

Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Он объяснил, что иранские дроны, которые использует россия, не только дольше летят, но и могут менять маршрут.
«Очевидно, что работают дроны-камикадзе, именно те дроны, которые недавно завезли на территорию Беларуси. Скорость дрона не является высокой 120-150 км/ч. и он вроде долго летит, может менять вправо-влево, тоже как-то корректировать маршрут, который ему заложили. Таким образом тревога будет несколько длиннее», — рассказал Игнат.
Читайте также:
Автор:
232-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходит к…
Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит…
Следователи задержали жителя Павлограда за причинение тяжких телесных повреждений знакомому.…
За окном – октябрь.
232-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходит к концу.
Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит Запорожье и Киев - через Кривой Рог.
Сегодня, 13 октября, в 10.28 на улице Ватутина в Кривом Роге произошла авария.
Следователи задержали жителя Павлограда за причинение тяжких телесных повреждений знакомому. Во время конфликта подозреваемый напал на потерпевшего и жестоко избил его. С тяжелыми травмами 50-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.
Ярослава Магучих – среди 10 спортсменок, претендующих на награду.
За окном – октябрь.
В Днепре сейчас работает большое количество различных ресторанов, кафе, пиццерий. Еще 30 лет назад заведений такой направленности в Днепре было не так много и всех их местные жители знали наперечет. Так, ресторан «Люкс» существовал в нашем городе 40 лет.
Девочка пошла гулять одна.
Еще 20 защитников вернулись домой.
Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать на ФСБ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!