Военные объяснили, почему воздушные тревоги длятся дольше из-за беспилотников-камикадзе

«Очевидно, что работают дроны-камикадзе, именно те дроны, которые недавно завезли на территорию Беларуси. Скорость дрона не является высокой 120-150 км/ч. и он вроде долго летит, может менять вправо-влево, тоже как-то корректировать маршрут, который ему заложили. Таким образом тревога будет несколько длиннее», — рассказал Игнат.

Он объяснил, что иранские дроны, которые использует россия, не только дольше летят, но и могут менять маршрут.

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