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Военные атаковали пять ЗРК россиян и отбили атаки на Донбассе, — Генштаб

Вчера 18:45
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Украинские военные атаковали пять зенитных ракетных комплексов противника. Также ВСУ удалось отразить все атаки оккупантов на Донбассе.

Новости Днепра про Военные атаковали пять ЗРК россиян и отбили атаки на Донбассе, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений в отдельных направлениях.

Противник обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясна Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка;

на Краматорском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка;

в Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. В частности, Новоукраинки, Времивки, Полтавки и Новополя.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Правдино, Мирное, Киселевка, Кобзарцы и Большое Артаково.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 боеприпаса и 6 средств артиллерии.

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Новости Днепра про Военные атаковали пять ЗРК россиян и отбили атаки на Донбассе, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Военные атаковали пять ЗРК россиян и отбили атаки на Донбассе, - ГенштабРусский

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