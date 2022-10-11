Важна каждая копейка: водителю автобуса с Калиновой нужна помощь

Об этом в социальных сетях написала дочка водителя Наталья Володина.
Вчера в нашу семью пришло горе! В эпицентре ракетного обстрела на Калиновой оказался мой папа, который выехал утром на маршрут. От автобуса осталось не много! Сейчас папа находится в реанимации, на лечение нужны деньги. Буду благодарна за каждую копеечку! Заранее спасибо всех неравнодушных! 4149629358952703 Володина Наталья Александровна (это моя карта)
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