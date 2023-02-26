Водитель сбежал: спасатели рассказали подробности аварии с перевернутой «Таврией» на улице Космонавтов в Днепре (ФОТО)

В субботу, 25 февраля, в Днепре на улице Космонавтов произошла авария. Как сообщили спасателям очевидцы, автомобиль "Таврия" перевернулся в одном из дворов многоэтажки, а водитель оказался зажатым внутри.

Однако, прибыв на место ДТП, сотрудники спасательной службы установили, что водителя в перевернутом автомобиле нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По предварительной информации, водитель «ЗАЗ 1102 «Таврия» самостоятельно выбрался и скрылся с места происшествия. Позже полицейским удалось задержать нарушителя. Он будет привлечен к ответственности.

Тем временем пожарные осуществили отключение элементов питания автомобиля и смыли разлитые горюче-смазочные материалы с проезжей части.

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