Водитель фургона наехал на пожилую женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Днепре

В Днепре ищут свидетелей ДТП.

1 июня около 20:50 по ул. 20-летие Победы в Самарском районе водитель грузовика Renault Master во время движения по улице в направлении Южного моста наехал на бабушку, которая пересекала часто по нерегулируемому переходу.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая приходит в себя от пережитого.

Полиция Днепра ищет свидетелей аварии. Если Вы стали очевидцем ДТП, обратитесь по телефону (067) 565 46 58.

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