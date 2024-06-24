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  • Водитель фургона наехал на пожилую женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Днепре

Водитель фургона наехал на пожилую женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Днепре

Сегодня 20:47
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В Днепре ищут свидетелей ДТП.

Новости Днепра про Водитель фургона наехал на пожилую женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП в Днепре

1 июня около 20:50 по ул. 20-летие Победы в Самарском районе водитель грузовика Renault Master во время движения по улице в направлении Южного моста наехал на бабушку, которая пересекала часто по нерегулируемому переходу.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая приходит в себя от пережитого.

Полиция Днепра ищет свидетелей аварии. Если Вы стали очевидцем ДТП, обратитесь по телефону (067) 565 46 58.

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Новости Днепра про Водитель фургона наехал на пожилую женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Водитель фургона наехал на пожилую женщину: полиция разыскивает свидетелей ДТП в ДнепреРусский

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