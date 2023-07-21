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  • Водитель автобуса, раненный при обстреле АТП в Днепре, снова возит пассажиров

Водитель автобуса, раненный при обстреле АТП в Днепре, снова возит пассажиров

Сегодня 17:04
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В сентябре 2022 года россияне обстреляли АТП в Днепре. Тогда погибли три водителя и еще трое получили ранения.

Новости Днепра про Водитель автобуса, раненный при обстреле АТП в Днепре, снова возит пассажиров

Среди получивших ранения был Владимир Кияшко. Историю мужчины рассказали в департаменте транспорта.

Владимир рассказал, что в ту ночь остался в АТП переночевать, ведь по графику должен быть ранний выезд. Мужчина взрыва не слышал, только увидел, что на него сыпется потолок, а вокруг все завалено.

Под обломками здания оказалось и спальное место, где он обычно отдыхал. Владимиру повезло, что в ту ночь лег на соседнюю кровать. Это и спасло водителя.

Коллеги водителя вспоминают: мужчина держал руками потолок, чтобы из здания успели выйти люди. Он покинул помещение последним – и тогда все обрушилось.

Когда у меня летели обломки – я этого даже не почувствовал, был в шоке. Видел кровь, ранение, но только потом понял, что со мной произошло. У меня болела сторона, но я думал, что это просто убой. А когда уже в больницу привезли – сказали, что у меня стеклом перебит кишечник, – говорит Владимир.

Более 5 месяцев Владимир провел в больнице, перенес столько же операций. Мужчина получил группу инвалидности, но для работы водителем противопоказаний не имеет. После лечения он вернулся за руль.

Владимир говорит, что за рулем почти 25 лет. Из них 10 как маршрутчик. Свою работу любит, поэтому как можно скорее вернулся на привычный маршрут. Однако ему до сих пор жутко приезжать на АТП и смотреть на руины.

Когда после ранения приезжаю на территорию предприятия, смотрю на руины, сгоревшие автобусы, которые еще не успели вывезти – так и не верится. Более полугода прошло – и как будто не со мной все это произошло, – признается Владимир.

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Новости Днепра про Водитель автобуса, раненный при обстреле АТП в Днепре, снова возит пассажировУкраїнська Новости Днепра про Водитель автобуса, раненный при обстреле АТП в Днепре, снова возит пассажировРусский

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