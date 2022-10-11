Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Воду не пить: в городе на Днепропетровщине будут чистить систему водоснабжения

Воду не пить: в городе на Днепропетровщине будут чистить систему водоснабжения

Сегодня 16:37
просмотров

В городе на Днепропетровщине собрались дезинфицировать воду.

Новости Днепра про Воду не пить: в городе на Днепропетровщине будут чистить систему водоснабжения

Об этом сообщает КП «Новомосковский водоканал».

В Новомосковске работы по очистке труб будут проводить в ночь с 13 на 14 октября. Начнут в 00:00 и закончат в 6:00. В это время жителям советуют не пить воду из-под крана, потому что она будет иметь завышенную дозу хлора. А после этого советуют выпустить воду и дождаться, пока она не будет пахнуть хлором.

«Согласно Правилам пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения, дезинфекция и промывка водопроводных сетей проводится к внешнему срезу домов, поэтому обращаемся ко всем потребителям услуг по централизованному водоснабжению и рекомендуем одновременно с промывкой и дезинфекцией городских сетей централизованного водоснабжения, провести промывку и дезинфекцию внутридомовых сетей (труб).

Для этого необходимо обеспечить выпуск воды из внутридомовых водопроводных сетей в канализационную сеть в течение 10-15 минут (или до исчезновения резкого запаха хлора)», — пишет руководство предприятия.

Администрация предприятия просит абонентов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Читайте также:

Новости Днепра про Воду не пить: в городе на Днепропетровщине будут чистить систему водоснабженияУкраїнська Новости Днепра про Воду не пить: в городе на Днепропетровщине будут чистить систему водоснабженияРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Будьте внимательны: задерживаются 3 поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область
    Новости Днепра
    Сегодня 15:23
    Будьте внимательны: задерживаются 3 поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область

    Сегодня, 11 октября, утро украинцев началось с тревоги.

    В час пик 20% Днепропетровщины может остаться без света, — Лукашук
    Новости Днепра
    Сегодня 15:05
    В час пик 20% Днепропетровщины может остаться без света, — Лукашук

    Прилет вражеской ракеты 11 октября изуродовал одну из высоковольтных подстанций.

    Резниченко рассказал, куда сегодня попали российские ракеты на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 14:28
    Резниченко рассказал, куда сегодня попали российские ракеты на Днепропетровщине

    Сегодня оккупанты снова нанесли по Украине массированные ракетные удары. Били…

    В Павлограде «заминировали» завод с ракетным топливом: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 12:02
    В Павлограде «заминировали» завод с ракетным топливом: что известно

    Вчера, 10 октября, стало известно о "минировании" Павлоградского химзавода. Там…

    Последние новости

    Выключить из розетки, установить «авиарежим» и убрать накипь: что поможет сократить потребление электроэнергии
    Выключить из розетки, установить «авиарежим» и убрать накипь: что поможет сократить потребление электроэнергии

    Рф бьет ракетами по критической инфраструктуре Украины. В результате обстрела 10 октября были повреждены несколько электростанций. Власти призвали жителей Украины снизить потребление электроэнергии, чтобы энергетикам было легче и  они смогли быстрее восстановить инфраструктуру. Журналисты dnepr.info собрали советы, как снизить потребление…

    Сегодня 17:28
    просмотров
    Уже в пути: еще один город помог Днепру с пассажирскими автобусами
    Уже в пути: еще один город помог Днепру с пассажирскими автобусами

    В Днепр едет еще три больших автобуса.

    Сегодня 17:21
    просмотров
    В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары
    В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

    Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре корректировщика вражеского огня.

    Сегодня 16:04
    0
    просмотров
    Будьте внимательны: задерживаются 3 поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область
    Будьте внимательны: задерживаются 3 поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область

    Сегодня, 11 октября, утро украинцев началось с тревоги.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    В час пик 20% Днепропетровщины может остаться без света, — Лукашук
    В час пик 20% Днепропетровщины может остаться без света, — Лукашук

    Прилет вражеской ракеты 11 октября изуродовал одну из высоковольтных подстанций.

    Сегодня 15:05
    просмотров
    Число погибших увеличилось: в каком состоянии пострадавшие от ракетного удара по Днепру
    Число погибших увеличилось: в каком состоянии пострадавшие от ракетного удара по Днепру

    10 октября Днепр атаковали ракетами.

    Сегодня 14:34
    0
    просмотров
    Резниченко рассказал, куда сегодня попали российские ракеты на Днепропетровщине
    Резниченко рассказал, куда сегодня попали российские ракеты на Днепропетровщине

    Сегодня оккупанты снова нанесли по Украине массированные ракетные удары. Били по мирным городам и селам, объектам критической инфраструктуры.

    Сегодня 14:28
    0
    просмотров
    Когда закончится войны в Украине: прогнозы экспертов
    Когда закончится войны в Украине: прогнозы экспертов

    По прогнозам различных экспертов, война в Украине закончится в следующем году. Но временные рамки у всех разные. Журналисты dnepr. Info собрали все версии.

    Сегодня 14:28
    просмотров
    Силы ПВО за утро уничтожили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА
    Силы ПВО за утро уничтожили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА

    Сегодня утро украинцев снова началось с воздушной тревоги.

    Сегодня 14:08
    0
    просмотров
    В Киеве во время ракетного обстрела погиб полковник полиции из Днепра
    В Киеве во время ракетного обстрела погиб полковник полиции из Днепра

    Мужчина ехал на работу и попал под ракетные обстрелы.

    Сегодня 13:37
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх