Воду не пить: в городе на Днепропетровщине будут чистить систему водоснабжения

Об этом сообщает КП «Новомосковский водоканал».

В Новомосковске работы по очистке труб будут проводить в ночь с 13 на 14 октября. Начнут в 00:00 и закончат в 6:00. В это время жителям советуют не пить воду из-под крана, потому что она будет иметь завышенную дозу хлора. А после этого советуют выпустить воду и дождаться, пока она не будет пахнуть хлором.

«Согласно Правилам пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения, дезинфекция и промывка водопроводных сетей проводится к внешнему срезу домов, поэтому обращаемся ко всем потребителям услуг по централизованному водоснабжению и рекомендуем одновременно с промывкой и дезинфекцией городских сетей централизованного водоснабжения, провести промывку и дезинфекцию внутридомовых сетей (труб).

Для этого необходимо обеспечить выпуск воды из внутридомовых водопроводных сетей в канализационную сеть в течение 10-15 минут (или до исчезновения резкого запаха хлора)», — пишет руководство предприятия.