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  • «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

«Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

Сегодня 14:49
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В Днепре и области очень много различных затопленных карьеров, в основном это те, что раньше были местом добычи песка и гранита. Один из таких, Тритузновский, находится в Каменском.

Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

Около 50 лет назад тут еще добывали гранит, но со временем подземные воды начали подтапливать карьер и работы были остановлены. Откачивать воду постоянно было слишком затратно. До сих пор вода продолжает прибывать в штучное «озеро». Ее уровень поднимается в среднем на 1-2 метра в год.

Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

Купаться в этом карьере невозможно. Во-первых, никто не знает точную его глубину. У берега она составляет около полутора метров, сколько метров до дна в середине «озера» никто не мерял. Во-вторых, подойти к берегу очень сложно. Внешне карьер напоминает озеро среди гор, поскольку подходы в нему очень крутые, усеяны гранитными камнями разной величины. Спускаться по ним сложно.

Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

На склонах растут деревья, трава и различные кусты. Также несколько деревьев растет прямо в воде. На одной из сторон «горы» камни покрылись мхом, по ним течет вода и создается впечатление, что в карьер «стекает» настоящий зеленый водопад.

Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

Регулярно сюда наведываются рыбаки с удочками. Но какая именно рыбешка водится в карьере сказать сложно, поскольку информации и о самом карьере, и о его «жителях» очень мало.

Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

В разное время года к карьеру приезжают велосипедисты во время своих прогулок, отдыхают на берегу и любуются красотой воды.

фото: Валерий Чесноков

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Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьерУкраїнська Новости Днепра про «Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьерРусский

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