«Водопад» из мха и растущие в воде деревья: где неподалеку Днепра находится необычный карьер

Около 50 лет назад тут еще добывали гранит, но со временем подземные воды начали подтапливать карьер и работы были остановлены. Откачивать воду постоянно было слишком затратно. До сих пор вода продолжает прибывать в штучное «озеро». Ее уровень поднимается в среднем на 1-2 метра в год.
Купаться в этом карьере невозможно. Во-первых, никто не знает точную его глубину. У берега она составляет около полутора метров, сколько метров до дна в середине «озера» никто не мерял. Во-вторых, подойти к берегу очень сложно. Внешне карьер напоминает озеро среди гор, поскольку подходы в нему очень крутые, усеяны гранитными камнями разной величины. Спускаться по ним сложно.
На склонах растут деревья, трава и различные кусты. Также несколько деревьев растет прямо в воде. На одной из сторон «горы» камни покрылись мхом, по ним течет вода и создается впечатление, что в карьер «стекает» настоящий зеленый водопад.
Регулярно сюда наведываются рыбаки с удочками. Но какая именно рыбешка водится в карьере сказать сложно, поскольку информации и о самом карьере, и о его «жителях» очень мало.
В разное время года к карьеру приезжают велосипедисты во время своих прогулок, отдыхают на берегу и любуются красотой воды.
фото: Валерий Чесноков
Читайте также:
Автор:
Пес Крым, выживший после ракетного удара 29 сентября и потерявший…
Из-за ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины во многих…
«Укрзализныця» внедряет дополнительные системы безопасности на железнодорожных вокзалах страны. Касается…
Осень традиционно считается сезоном гриппа и ОРВИ. При различных простудах…
Пес Крым, выживший после ракетного удара 29 сентября и потерявший свою семью, до сих пор приходит в себя от пережитого.
Из-за ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины во многих городах и селах начали выключать уличное освещение.
«Укрзализныця» внедряет дополнительные системы безопасности на железнодорожных вокзалах страны. Касается это и Днепра.
Осень традиционно считается сезоном гриппа и ОРВИ. При различных простудах самым популярным предметом в доме становится градусник для измерения температуры тела. Все больше жителей Днепра предпочитает пользоваться бесконтактными или электронным термометром. Преимуществ в таком «устройстве» много: не нужно долго держать…
Сегодня, 14 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария.
В Днепропетровской области зарегистрировали очередной случай отравления дикорастущими грибами.
Вчера, 13 октября, в 23:50 на линию «101» поступило сообщение об аварии на автодороге М-04 Киев-Луганск-Изварино вблизи села Калиновка Каменского района.
Схему раскрыли в СБУ.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Временные неудобства.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!