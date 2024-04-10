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  • Водонапорная башня на Подстанции в Днепре попала в список архитектурных памятников

Водонапорная башня на Подстанции в Днепре попала в список архитектурных памятников

Сегодня 17:37
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Несколько известных сооружений занесли в список только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Новости Днепра про Водонапорная башня на Подстанции в Днепре попала в список архитектурных памятников

В список объектов культурного наследия попали несколько исторических и культурных памятников. Все они получили статус «только обнаруженных». Об этом сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета.

Речь идет о таких известных постройках и локациях:

— «Могила профессора О. В. Рейнгарда», на территории Ботанического сада ДНУ им. Олеся Гончара;
— «Дом семьи Бычихиных», ул. Муслима Магомаева, дом. 1;
— «Особняк семьи Стручковых», ул. Владимира Вернадского, дом. 33, лит. А-2;
— «Дачный резервуар городского водопровода», просп. Науки (Гагарина), 110.

Распоряжением Председателя Днепропетровской областной государственной администрации от 09.04.2024 № Р-149/0/3-24 «О занесении объектов культурного наследия в Перечень объектов культурного наследия со статусом только что обнаруженных» на государственный учет занесено четыре только что обнаруженных объекта культурного наследия г. Днепра, два по виду «история» и два по виду «архитектура», — говорится в сообщении управления.

Перед тем как приняли это решение, историки и краеведы собрали целый массив информации, которая позволила доказать, что сооружения действительно заслуживают попасть в этот список.

На фото выше – водонапорная башня на проспекте Науки, где когда-то был популярен ресторан, но сейчас здесь известна городская «заброшка».

В список объектов культурного наследия также вошла могила профессора Рейнгарда — основателя ботанического сада ДНУ.

Новости Днепра про Водонапорная башня на Подстанции в Днепре попала в список архитектурных памятников

 

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Новости Днепра про Водонапорная башня на Подстанции в Днепре попала в список архитектурных памятниковУкраїнська Новости Днепра про Водонапорная башня на Подстанции в Днепре попала в список архитектурных памятниковРусский

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