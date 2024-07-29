Водохранилище на Днепропетровщине претендует на звание глубочайшего в Украине

Речь идет о Саксаганском или как его называли до 2016 года – Дзержинском водохранилище. Искусственный водоем расположен в нижнем течении реки Саксагань, самый низкий в Саксаганском каскаде водохранилищ.
Водохранилище, на берегах которого разместились два больших жилмассива Кривого Рога, претендует на звание глубочайшего в Украине.
Как пояснили местные краеведы-любители в Facebook-сообществе «Марс в Кривом Роге. Картинная галерея OneГОК», именно здесь река Саксагань идет под землю и через 5322 метра выходит на поверхность, впадая в Ингулец в районе Черногорки.
Благодаря входному порталу саксаганского отводного тоннеля, расположенного на глубине 40 метров, что больше чем максимальная глубина Киевского, Кременчугского, Карачуновского и бывшего Каховского водохранилище (там она не превышает 29 метров), небольшое по площади водохранилище, может считаться самым глубоким в Украина.
Уровень воды в водохранилище, по всей видимости, держится молодцом, — пишут местные.
Напомним, на Днепропетровщине обмелела река Саксагань.
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