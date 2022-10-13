Водмтели, осторожно: в Днепре появились новые участки для измерения скорости на прибор TruCAM

По всем областям Украины для определения новых участков проводили анализ аварийности на опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.
Учитывая военное состояние, контроль скорости с помощью 137 приборов TruCAM будет осуществляться на 229 участках. В областях, где продолжаются активные боевые действия (Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская) и сильно поврежденные дороги контролировать скорость пока не будут.
Расположение приборов измерения скорости TruCAM в Днепропетровской области:
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