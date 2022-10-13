Водмтели, осторожно: в Днепре появились новые участки для измерения скорости на прибор TruCAM

В Днепре и области 13 октября появились новые участки, где патрульная полиция будет измерять скорость движения с помощью приборов TruCAM

По всем областям Украины для определения новых участков проводили анализ аварийности на опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.

Учитывая военное состояние, контроль скорости с помощью 137 приборов TruCAM будет осуществляться на 229 участках. В областях, где продолжаются активные боевые действия (Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская) и сильно поврежденные дороги контролировать скорость пока не будут.

Расположение приборов измерения скорости TruCAM в Днепропетровской области:

М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино, 913-959 км и 982-1038 км;

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, 200-253 км;

Н-11 Днепр — Николаев, 53-135 км;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, 424-440 км;

Днепр, Полтавское, Запорожское и Донецкое шоссе, проспект Слобожанский, улицы Набережная Победы, Маршала Малиновского, Набережная Заводская и Киевская;

Кривой Рог, проспект Мира, улицы Сичеславская, Сергея Колачевского, Алексея Соломенного, Чумацкий Шлях, Ракитина, Волгоградская, Владимира Великого и Днепровское шоссе;

Павлоград, улица Днепровская.

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