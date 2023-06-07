Вода доходит до 3-го этажа: в Херсоне через сутки после подрыва Каховской ГЭС затопило сотни домов (ФОТО)

Нет слов...

Вчера ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Поэтому на Херсонщине сложилась критическая ситуация – около 80 населенным пунктам, в частности Херсону, грозит подтопление.

Спустя сутки после этого ужасного преступления россиян в Херсоне затопило сотни домов. По словам местных жителей, вода уже доходит до третьего этажа в многоэтажках, а частные дома почти полностью «ушли» под воду — видны одни крыши.

Фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали снимки, на которых видно, как выглядит сейчас Херсон.

Город, который прошел оккупацию, многочисленные жестокие обстрелы, а сейчас – потоп. Под водой целые районы. Вода достает крыш зданий, – подписали они фото.

Оценить сейчас масштабы разрушений невозможно. Как и понять, есть ли жертвы.

Напомним, ранее мы писали: «Мы плывем по крыше гаража»: после подрыва Каховской ГЭС Херсонщина страдает от подтоплений (ВИДЕО).

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